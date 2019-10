Am vergangenen Wochenende sorgten Gerda Lewis (26) und Tim Stammberger (25) für Aufsehen! Erst vor wenigen Tagen gaben die amtierende Bachelorette und ihr Auserwählter Keno Rüst ihre Trennung bekannt. Im französischen Straßburg wurde sie nun mit Tim gesichtet, der in der Kuppelshow freiwillig vor dem großen Finale das Handtuch warf. Konfrontiert mit den Fotos, die Promiflash exklusiv vorliegen, gaben Gerda und Tim an, sich nur ausgesprochen zu haben. Doch die Fans zweifeln an ihren Erklärungen: Hält man bei einer Aussprache wirklich Händchen?

Tatsächlich wirken das Model und der Baden-Württemberger auf den Bildern sehr vertraut, umarmen sich sogar. Der 25-Jährige erklärte seinen Fans, dass er und die Blondine noch einige Dinge zu klären hatten, nachdem er ihr in der vorletzten Nacht der Rosen einen Korb gab. Doch viele Fans kaufen dem Polizeibeamten diese Erklärung nicht ab. Bei einer Promiflash-Umfrage waren sich von insgesamt 8.243 Teilnehmern (Stand, 28. Oktober, 11 Uhr) 73,1 Prozent (6.023 Votes) sicher, dass die beiden sich richtig daten würden. Die restlichen 26, 9 Prozent der Teilnehmer (2.220 Votes) halten seine Aussage für plausibel.

Auch die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin erklärte ihrer Community, dass es noch Gesprächsbedarf mit dem 25-Jährigen gegeben hätte. Nachdem Tim ihr seinen freiwilligen Exit mitgeteilt hatte, habe sie an seiner Entscheidung knabbern müssen.

Einige Kritiker halten die Bilder auch für einen Plan des Paares, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Auch hier haben die Fans viele Fragen: Wer wählt als Ort für eine Aussprache einen öffentlichen Ort? Gerade Bachelorette Gerda – so der Vorwurf – wüsste doch, wie man sich erfolgreich vor Beobachtern versteckt.

TVNOW Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Tim Stammberger

Anzeige

Promiflash Bachelorette Gerda Lewis und ihr Zweitplatzierter Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / gerdalewis Influencerin Gerda Lewis

Anzeige

Promiflash Collage: Gerda Lewis und Tim Stammberger in Straßburg, Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de