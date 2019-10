Jetzt ist digitaler Fan-Support gefragt! Justin Bieber (25) gehört unumstritten zu den erfolgreichsten Künstlern der heutigen Zeit. Auf ein neues Album warten seine Anhänger allerdings seit Jahren – denn nach seinem letzten Studio-Werk "Purpose" aus dem Jahr 2015 veröffentlichte der Sänger nur wenige einzelne Singles. Jetzt könnte das Warten auf neue Musik des Kanadiers schneller ein Ende haben als gedacht. Unter einer Bedingung: Dafür müssten "nur" möglichst viele Follower Biebers neuen Netz-Beitrag liken.

"Wenn dieser Beitrag 20 Millionen Likes bekommt, wird Justin Bieber noch vor Weihnachten ein neues Album veröffentlichen", ist auf dessen neuem Instagram-Post zu lesen. Die Fans des 25-Jährigen sind natürlich heiß auf eine neue Platte und likten den Beitrag innerhalb weniger Stunden bereits über 5 Millionen Mal. Auch prominente Unterstützer wollen neue Justin-Hits – Patrick Schwarzenegger (26) und Jaden Smith (21) kündigten deshalb sogar an, weitere Profile zu erstellen, um mehr Likes geben zu können. Schauspieler King Bach setzte sogar noch einen drauf und scherzte: "Ich habe 19 Millionen Accounts eingerichtet, nur um diesen Beitrag zu liken. Kannst du schon morgen veröffentlichen?"

Doch ist die von Justin anvisierte Zahl wirklich realistisch – oder womöglich doch ein bisschen größenwahnsinnig? Denn mit 120 Millionen Followern spielt der "Sorry"-Interpret zwar in der Top 20-Rangliste der beliebtesten Instagram-Accounts. Und erhielt für manche Fotos – beispielsweise die Pics rund um seine Hochzeit mit Hailey Bieber (22) – sogar bis zu neun Millionen Likes. Eine erstaunliche Reichweite also, die aber dennoch weit von Justins Ziel entfernt ist. Werden seine Fans es trotzdem schaffen? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Splash News Justin Bieber, Oktober 2019

Getty Images King Bach, Schauspieler

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber bei ihrer Hochzeit

