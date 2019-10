John Travolta (65), bist du es wirklich? Der Hollywood-Star schritt kürzlich beim 14. Filmfestival in Rom gewohnt gut aussehend über den roten Teppich. Der 65-Jährige wurde in der italienischen Hauptstadt für seine aktuelle Hauptrolle im Thriller "The Fanatic" ausgezeichnet, in dem er einen Fan spielt, der sich zu einem gefährlichen Stalker entwickelt. Nicht nur mit seinem charmanten Lächeln verdrehte John seinen Fans vor Ort den Kopf – vor allem seine Glatze war ein absoluter Hingucker!

Bereits Anfang des Jahres hatte der "Saturday Night Fever"-Schauspieler einen haarlosen Schnappschuss auf Instagram geteilt, auf dem er und seine Tochter Ella Bleu Travolta (19) zu sehen sind. Jetzt stellte er sich mit dem coolen Look sogar der Pressemeute und schlenderte mit einem klassisch-schwarzen Anzug, Dreitagebart, Glatze und einem breiten Grinsen über den Red Carpet in Italien. Selbstbewusst und adrett posierte John für die Fotografen und verteilte Autogramme an seine Fans.

Momentan verzichtet der Familienvater also auf sein haariges Markenzeichen. Gegenüber People versicherte er, dass das auch noch eine Weile so bleiben wird. "Es fühlt sich gut an", schwärmte er. Die neue Frisur sei spontan aus einer Laune heraus an Silvester entstanden und habe allen gleich gut gefallen.

Getty Images John Travolta, Schauspieler

Stefano Spaziani / Actionpress John Travolta beim 14. Filmfestival in Rom, Oktober 2019

Instagram / johntravolta John Travolta und seine Tochter Ella an Silvester

