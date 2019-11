Ian Somerhalder (40) scheint Gruselserien zu mögen! Schon seit 2009 schlüpft der Schauspieler in die Rolle des Damon Salvatore in der Fantasy-Serie Vampire Diaries. Im März letzten Jahres gab das frühere Model bekannt, an einem neuen Film-Projekt zu arbeiten. Vor wenigen Stunden gab der "Lost"-Darsteller im Netz nun Genaueres bekannt: Seine neue Serie "V-War", in Zusammenarbeit mit Netflix, sei im Kasten und soll schon bald auf dem Streamingportal abrufbar sein.

"Ich habe mein Herz und meine Seele in diese Serie gesteckt", betonte Ian und forderte seine Fans in einem Video bei Instagram auf, sein neuestes Werk anzuschauen. Es sei das erste Mal, dass er nicht nur als Darsteller an einem Projekt beteiligt gewesen sei, sondern auch als Produzent: "Mein Team und ich haben so hart gearbeitet", erklärte der 40-Jährige. Die Science-Fiction-Horror-Serie basiere auf der gleichnamigen Comic-Reihe von Jonathan Maberry. Darin übernehme Ian die Rolle eines Wissenschaftlers, der versucht, einen Kampf zwischen Menschen und Vampiren zu verhindern.

Mit den blutsaugenden Nachtgestalten dürfte sich der Schauspiele bestens auskennen: Bereits seit Staffel eins von "Vampire Diaries" überzeugt Ian an der Seite von Paul Wesley (37) und Nina Dobrev (30) in seiner Rolle als jahrhundertealter Vampir. Ab 5. Dezember soll dann auch die neue Serie auf der amerikanischen Netflix-Version anlaufen.

Getty Images Ian Somerhalder im Januar 2014

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder mit seinem Hund, September 2019

Getty Images Ian Somerhalder im Januar 2015

