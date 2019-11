Mike Sorrentino (38) schwelgt im Liebes-Glück! Anfang November 2018 gaben sich der Jersey Shore-Star und Lauren Pesce das Jawort. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie bereits, dass der Reality-TV-Darsteller wegen Steuerhinterziehung acht Monate ins Gefängnis muss. Seit Mitte September ist er wieder auf freiem Fuß und nun stand ein weiteres Highlight für die Turteltauben an: Am 1. November feierten sie ihren ersten Hochzeitstag.

Das Ehepaar veröffentlichte auf seinen jeweiligen Instagram-Accounts nicht nur Bilder von einem gemeinsamen Dinner – es gewährte mit mehreren Throwback-Fotos auch Einblicke in die Trauung vor einem Jahr. "Der beste Tag meines Lebens! An diesem Tag heiratete ich meinen besten Freund, Seelenverwandten und College-Liebling. Auf unser einjähriges Jubiläum und viele weitere, meine Königin", kommentierte der 38-Jährige einen der Beiträge.

Lauren habe nie an ihrer Beziehung zu Mike gezweifelt. In den Monaten, als er im Knast saß, veröffentlichte sie immer wieder gemeinsame Fotos mit ihrem Liebsten. "Ich bin so stolz, diesen unglaublichen Mann meinen Ehemann nennen zu können", schrieb sie beispielsweise im Januar unter einem Posting. Außerdem verriet sie, bereit für ein Baby zu sein.

Instagram / mikethesituation Mike Sorrentino und Lauren Pesce im November 2019

Instagram / mikethesituation Mike Sorrentino und Lauren Pesce

Instagram / mikethesituation Mike Sorrentino und Lauren Pesce, Oktober 2019

