Das große Finale von The Voice of Germany steht vor der Tür – und nicht nur die Finalisten machen Lust auf eine spektakuläre Show! Seit Sonntagabend ist klar, mit welchen Talenten Rea Garvey (46), Sido (38), Alice Merton (26) und Mark Forster (35) ins Rennen um den Staffelsieg gehen. Neben Erwin Kintop (24), Claudia Emmanuela Santoso, Freschta Akbarzada, Fidi Steinbeck und Nico Santos' Schützling Lucas Rieger erwartet die Fans auch ein riesiges Star-Aufgebot: Unter anderem wird Dua Lipa die Bühne rocken!

Dermot Kennedy, Freya Ridings, James Arthur (31), Max Raabe und Dua Lipa (24) legen am kommenden Sonntag bei der letzten Liveshow der aktuellen "The Voice"-Ausgabe einen Auftritt hin. Wie in den vergangenen Jahren auch könnte den Final-Teilnehmern damit die Ehre zuteil werden, gemeinsam mit den großen Namen des Musikgeschäfts zu performen. Welches Talent mit welchem Star-Sänger einen Song zum Besten geben wird, gab der Sender bisher aber noch nicht bekannt.

Immer wieder hatten die Zuschauer in diesem Jahr die Entscheidungen der Jury kritisiert und vor allem Rapper Sido für seine harten Urteile angefeindet. Seit dem Halbfinale dürfen sie selbst für den Erfolg ihrer Lieblingstalente sorgen. Welcher Kandidat am 10. November das Publikum auf seiner Seite hat, dürfte spannend werden. Mit fünf Finalisten ist die Entscheidung sicher noch etwas schwieriger als im vergangenen Jahr.

Getty Images Sänger Dermot Kennedy

Anzeige

Getty Images Sängerin Freya Ridings

Anzeige

SAT.1/ProSieben / André Kowalski Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster, "The Voice of Germany"-Coaches 2019

Anzeige

Getty Images Musiker James Arthur

Getty Images Sänger Max Raabe



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de