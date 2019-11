Markus Ertelt (40) betreibt Serien-Hopping! Der Schauspieler stieg im Frühjahr bei GZSZ ein. Er schlüpfte in die Rolle von Eriks (Patrick Heinrich, 34) Halbbruder, dem kriminellen Geschäftsmann Jan Schilling. Seine Zeit in der Vorabend-Serie endete aber bereits nach wenigen Monaten, denn im August starb er bei GZSZ den Serientod. Nun ist der Familienvater aber bald in einem anderen TV-Format zu sehen: Ab November spielt er bei Sturm der Liebe mit!

***Achtung, Spoiler!***

In der ARD-Telenovela ist der 40-Jährige aber nicht wieder der Täter, sondern dieses Mal das Opfer: Ab voraussichtlich dem 11. November wird Markus den Therapeuten Dr. Borg darstellen. Er ist auf der psychiatrischen Station des Krankenhauses, in der Annabelle Sullivan (Jenny Löffler, 29) nach ihrem Mordversuch auf ihre Schwester Denise Saalfeld (Helen Barke, 24) eingewiesen wurde. Doch wie es aussieht, wird der Stuttgarter nur eine Gastrolle in dem Daily-Format haben. Mitte Dezember scheint er erneut den TV-Tod zu sterben.

Seine drei größten Fans hat Markus wohl zu Hause: Er ist verheiratet und hat Zwillingstöchter. Die doppelte Geburt stellte zunächst eine Herausforderung für den Serien-Darsteller und seine Liebste dar: "Das war nicht geplant. Da muss man erst mal umdisponieren", gab er in einem RTL-Interview zu.

"Sturm der Liebe", montags bis freitags ab 15:10 Uhr im Ersten.

