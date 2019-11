Bereits seit 23 Jahren spielt Daniel Fehlow (44) bei bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten die Rolle Leon Moreno. Seine Lebensgefährtin Jessica Ginkel (39), mit der er zwei Kinder hat, war ebenfalls drei Jahre lang Mitglied des Casts. Während die 39-Jährige bis vor einigen Monaten bei Der Lehrer zu sehen war, ist Daniel weiterhin fester Bestandteil der RTL-Daily. Schalten sie am Abend also gemeinsam die Serie ein?

"GZSZ liegt zeitlich sehr ungünstig für uns – da ist Ins-Bett-geh-Zeit für die Kleinen. Das schaffen wir also nicht. Wir sind momentan eher die Netflix-Stammkunden, nutzen aber auch die anderen frei zugänglichen Mediatheken, die flexibles Gucken ermöglichen", erzählt Jessica in einem Interview mit Quotenmeter.de. Mit ihren Kindern sei es nie langweilig und es gebe immer eine Menge zu tun.

Trotzdem würde es Jessica reizen, mal wieder vor der Kamera zu stehen: "Ich mag die Arbeit an Serien wirklich sehr gerne und ich habe mich damals auch nicht bewusst gegen sie entschieden. Es ist toll, wenn man in einem Team arbeitet, das dann so etwas wie eine Familie wird. Das hat etwas von Nach-Hause-Kommen."

Instagram / jessicaginkel.offiziell Daniel Fehlow und Jessica Ginkel, Schauspieler

Anzeige

Instagram / daniel_fehlow Jessica Ginkel und Daniel Fehlow

Anzeige

Getty Images Jessica Ginkel, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de