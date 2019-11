Erst vor wenigen Tagen feierte Caitlyn Jenner ihren 70. Geburtstag. Es ist einer der wenigen Ehrentage, den sie in ihrer wahren Identität als Frau zelebrieren konnte. Erst 2015 outete sich Caitlyn, damals noch bekannt als Bruce, als Transgender. Seitdem ist sie zu einer der bekanntesten Transfrauen der Welt geworden. Doch ihre Angleichung vom biologischen Mann zur Frau war nicht immer leicht, ganz im Gegenteil. Für die 70-Jährige war es sogar schwerer, als an den Olympischen Spielen teilzunehmen!

In dem Podcast "Don’t Tell Me the Score" von BBC sprach die TV-Persönlichkeit jetzt über die schwere Phase in ihrem Leben. "Ich habe zwölf Jahre für die Olympischen Spiele trainiert. Ich habe 65 Jahre für meine Geschlechtsangleichung trainiert. Es war schwerer, Letzteres zu tun – es war weniger akzeptiert", erinnerte sich Caitlyn. "Jeder hat die Olympischen Spiele geliebt. Aber viele Menschen hassen dich abgrundtief, wenn sie sehen, dass du eine Geschlechtsangleichung vornehmen lässt", stellte sie in dem Interview weiter fest.

Trotzdem hat sie es geschafft, auch mit den Hatern umzugehen und kann seit ihrem Coming-out vor vier Jahren nun endlich als die Frau leben, die sie schon immer sein wollte. "Ich habe quasi einen Doppelsieg errungen: Olympiasieger im Zehnkampf und Glamours Woman of the Year", scherzte das Elternteil von Kylie und Kendall Jenner (24).

Getty Images Bruce Jenner im November 2010

Getty Images Caitlyn Jenner im September 2019

Getty Images Caitlyn Jenner in Beverly Hills

