Der 2. Juli 2019 wird wohl einer der schmerzhaftesten Tage im Leben von Lucas Cordalis (52) bleiben – und damit auch für seine Ehefrau Daniela Katzenberger (33)! An diesem Tag verstarb der geliebte Papa und Schwiegervater Costa Cordalis (✝75) im Familienkreis im heimischen Santa Ponça, Mallorca an multiplem Organversagen. Für Lucas und Daniela war der Abschied auf Ewigkeit äußerst schmerzhaft. Seitdem hat sich das Ehepaar nicht mehr auf einer öffentlichen Veranstaltung gezeigt – bis jetzt: Beide strahlten nun bei einem Event endlich wieder bis über beide Ohren!

Die Kult-Blondine und der Sänger besuchten am vergangenen Samstag die Benefiz-Gala "Golden Society – Family & Friends" in München. Für die Spendengala, die zugunsten der McDonald‘s-Kinderhilfe-Stiftung stattfand, warfen sich die Turteltauben richtig in Schale. Während sich Dani in einem glamourösen, weißen Zweiteiler zeigte, unter dem sie nur einen schwarzen BH trug, betrat Lucas in einem dunklen Anzug und einem Shirt mit leichten Strass-Applikationen den roten Teppich. Über den ganzen Abend hinweg strahlten die beiden Verliebten um die Wette und alberten viel miteinander rum.

In einem Interview Anfang September mit Bild gab das blonde Model an, dass der Schmerz über den traurigen Verlust noch immer tief sitze. Doch laut Aussagen von Costa hätte es sein Vater nicht gewollt, dass die Familie betrübt durchs Leben geht. "Wir versuchen nach vorne zu schauen und auch die kleinen Momente im Leben viel mehr zu schätzen", verriet der 52-Jährige.

Facebook / Daniela Katzenberger Lucas und Costa Cordalis zusammen mit Daniela Katzenberger

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis küssen sich bei einer Spendengala in München 2019

Getty Images Daniela Katzenberger bei der "Golden Society - Family & Friends" Charity Gala 2019

