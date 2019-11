Vanessa Mai (27) hat allen Grund zum Jubeln! Am vergangenen Samstag kämpfte sich die Schlagersängerin bei Schlag den Star durch ein packendes Duell gegen Luna Schweiger (22). Zunächst sah es eher schlecht aus für Vanessa, denn die Contests am Anfang entschied erst mal ihre Gegnerin für sich. Zwischenzeitlich stand es sogar 33:3 für die Tochter von Til Schweiger (55). Doch Vanessas Kampfgeist blieb ungebrochen. Nach Spiel zehn startete sie eine Aufholjagd und ging am Ende sogar als strahlende Siegerin der Gamingshow hervor. Im Anschluss zeigte sich die Musikerin völlig überwältigt auf Social Media!

"Leute, ich weiß, es ist ultraspät, aber egal", jubelte die 27-Jährige nach der Aufzeichnung ihrer Community in ihrer Instagram-Story zu und führte ihre kurze Ansprache fort: "Vielen, vielen, vielen Dank! Ich hab' euren Support so krass gespürt!" Die Stimmung im Studio habe sie total gerührt. Die Unterstützung habe sich aber auch außerhalb des Austragungsortes gespürt. "Ich habe so viele Fotos, Videos und Nachrichten bekommen, wie ihr vorm Fernseher gezittert habt", freute sich die "Wir 2 immer 1"-Interpretin und fügte freudestrahlend hinzu: "Ich bin, ultra-, ultraglücklich!"

Doch auch für ihre Kontrahentin hat die Künstlerin warme Worte übrig. "Auch noch mal an Luna: vollen Respekt! Ich hatte wirklich zu knabbern und zu kämpfen und es hat mich sehr gefreut, dass ich gegen dich spielen durfte!", gab sie am Ende preis.

ProSieben/Willi Weber Vanessa Mai gewinnt "Schlag den Star"

Instagram / vanessa.mai Vanessa Mai feiert mit ihren Fans ihren Sieg bei "Schlag den Star"

Willi Weber Fotografie Vanessa Mai, Elton und Luna Schweiger bei "Schlag den Star"

