Na, will die amtierende Rosenlady so etwa die Aufmerksamkeit eines ganz bestimmten Show-Kandidaten auf sich lenken? Erst vor Kurzem hatte Promiflash Gerda Lewis (26) und ihren Bachelorette-Zweitplatzierten Tim Stammberger (25) bei einem geheimen Date in Straßburg erwischt! Nach dem Treffen schien es für die zwei allerdings bergab zu gehen: Sie entfolgten sich gegenseitig auf Instagram. Jetzt sieht es allerdings so aus, als sei das Kapitel mit dem Polizisten für die Blondine noch lange nicht abgeschlossen...

Am 11.11 um 11:11 Uhr überraschte die Kölnerin ihre Follower in ihrer Instagram-Story mit einem Karnevalspost – ganz traditionell im Kostüm. Gerda machte die Straßen der Rhein-Metropole als sexy Cop unsicher! Mit einer Mütze, Sonnenbrille und einer Uniform samt Abzeichen, Waffen und Co. sah die Influencerin megaheiß aus! Ob Gerda diese Verkleidung bewusst wegen Tim gewählt hatte?

Ob mit oder ohne Sheriff an ihrer Seite, die Hobby-Handschellenbesitzerin hatte definitiv Spaß: Zusammen mit ihrer Freundin Asena Neuhoff zog sie durch die Kölner Clubs! Ob der echte Freund und Helfer Gerdas Social-Media-Beiträge verfolgt hat, ist nicht bekannt.

