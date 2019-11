Für Janisha Jones ist Reise bei Queen of Drags schon nach Folge eins vorbei! Sie konnte Heidi Klum (46) und ihre Jury-Kollegen mit ihrer Performance nicht überzeugen – unter anderem, weil sie im Vorfeld nicht ausreichend geprobt hatte. Der improvisierte Auftritt war den Experten dann einfach zu lahm. Nach ihrem Aus meldete sich Janisha nun bei ihren Fans und erklärte, was wirklich der Grund für ihre Zurückhaltung war: ihre kranke Mutter.

In einem Instagram-Livestream – aufgenommen bei einem Public-Viewing-Event in München – bedankte sich die Dragqueen zunächst für den Support ihrer Community und brach direkt in Tränen aus. Sie hoffe, sie habe sie mit ihrer Darbietung nicht enttäuscht. "Ich habe aber dieses Programm gesehen und ich weiß, ich war nicht die Schlechteste. Aber mein Kopf war einfach nicht da. Ich will wirklich kein Drama machen", betonte sie. Mit ihren Gedanken sei sie in ihrer Heimat in Spanien gewesen – der Grund: "Weil in der Zeit, als ich in Los Angeles war, wurde meine Mutter wegen Krebs operiert und ich war einfach nicht da und das war für mich sehr schwer." Inzwischen gehe es ihrer Mama aber zum Glück wieder gut!

Tatsächlich sah Heidi großes Potenzial in Janisha und fand, dass sie sich durch ihren Style und ihre Art zu Performen durchaus hervorgetan habe. Auch Conchita Wurst (31), Bill Kaulitz (30) und Olivia Jones (49) fanden lobende Worte. Doch am Ende war die Konkurrenz einfach zu stark.

Instagram / janisha.jones Janisha Jones, "Queen of Drags"-Kandidatin

Instagram / janisha.jones Janisha Jones, bekannt aus "Queen of Drags"

© ProSieben / Martin Ehleben Olivia Jones, Bill Kaulitz, Heidi Klum und Conchita Wurst

