Erst die Hochzeit, dann der Nachwuchs? Cindy (31) und Alex haben bei Hochzeit auf den ersten Blick "Ja" zueinander gesagt und genießen momentan ihr Eheglück. Während der gemeinsamen Flitterwochen auf Bali kam dann auch erstmals das Thema Familienplanung zur Sprache. Alex ist bereits Vater eines Sohnes und weiß, dass seine Frau auch einen Kinderwunsch hat. Promiflash hakte nun bei der Berlinerin nach: Wie groß soll ihre Familie werden?

"Ich wünsche mir drei gesunde Kinder in zwei Schwangerschaften. Bei uns in der Familie gibt es häufiger Zwillinge", erklärte die 31-Jährige gegenüber Promiflash. Sollte dieser Plan nicht aufgehen, seien auch zwei Kinder absolut okay für sie. Aber die ehemalige Bachelor-Kandidatin betonte bereits, dass es dafür noch reichlich früh sei und auch Alex stellte während des Honeymoons klar: "Ein Schritt nach dem anderen."

Dass der 44-Jährige bereits einen Sohnemann hat, war für die Blondine nie ein Problem – im Gegenteil. "Ich hatte es vorher irgendwie im Gefühl, dass ich einen Papa heiraten werde", verriet sie Promiflash. Die Vaterrolle zeige eben noch einmal eine ganz neue Facette von Alex und das mache sie stolz.

