Laura Müller (19) steht zu ihrem Wendler (47)! Seit über einem Jahr bereits sind die Teenager-Beauty und der Schlagersänger ein Paar. Von vielen Außenstehenden wurde die Liebesbeziehung umgehend zum Scheitern verurteilt und scharf kritisiert – zu groß sei der Altersunterschied zwischen den beiden. Trotz all der niederschmetternden Kommentare ließen sich die Turteltauben ihre Gefühle aber nicht verbieten. Inzwischen soll die hübsche Influencerin sogar lobende Nachrichten von anderen Frauen im Netz bekommen – was das so unterschiedliche Alter in einer Partnerschaft angehe, sei Laura ein echtes Vorbild.

"Ich bin immer sehr gerührt, wenn mir Frauen schreiben, dass sie mich als Vorbild sehen und dass sie uns schätzen und zu uns aufschauen", verriet die Beauty in einer Instagram-Story. Die Altersdifferenz der beiden bleibe nach wie vor ein Thema – auch wenn sich die Schönheit im heutigen Zeitalter über mehr Toleranz freuen würde: "Ich finde, der Altersunterschied ist heutzutage nichts Verwerfliches mehr", sagte die 19-Jährige. Anfangs mussten der Wendler und seine Laura harte Kritik einstecken, doch es habe sich gelohnt: "Ich bereue diesen Schritt nie", gestand sie.

Seit Herbst letzten Jahres ist die Beziehung zwischen dem "Nina"-Interpreten und der brünetten Schönheit öffentlich. Im Sommer dieses Jahres nahm das Pärchen sogar am Reality-TV-Format Das Sommerhaus der Stars teil – für den Sieg reichte es am Ende allerdings nicht.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im August 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und seine Laura, November 2019

Instagram / wendler.michael Reality-TV-Stars Laura Müller und Michael Wendler

