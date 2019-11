Ariel Winter (21) träumt von Essen! Erst vor Kurzem sorgte die Modern Family-Darstellerin mit ihrem enormen Gewichtsverlust für Schlagzeilen: Während die Schauspielerin jahrelang für ihre Kurven bekannt war, verlor sie nun etliche Kilos und wolle sich mehr auf ihren Muskelaufbau konzentrieren. Doch eine leckere Mahlzeit macht ihr dabei wohl einen Strich durch die Rechnung – im Netz teilte die Beauty mit, wie gerne sie an Pizza denke!

"Ich, wie ich an Pizza Hawaii denke", schrieb die 21-Jährige mit einem vor Hunger sabbernden Emoji unter ihren Instagram-Post. Der Schnappschuss zeigt die Schönheit in einem engen Top, wie sie in Gedanken versunken an die Decke starrt. "Ja, ich meine nur Käse und Ananas würde mir reichen", schwärmte Ariel in Großbuchstaben weiter von der Kombi. Ihre Fans hingegen sind gespalten: Während sich ein Teil ihrer Follower der Menü-Auswahl anschloss, teilte ein anderer Nutzer die Meinung vieler User: "Du wärst beinahe perfekt gewesen, aber ich mag keine Ananas!"

Offensichtlich habe Ariel keinen strengen Diät-Plan zum Abnehmen, sondern erlaube sich zwischendurch auch das ein oder andere ungesunde Gericht. Nach ihrem Kilo-Schwund vermuteten einige Fans mit der Veränderung einen Zusammenhang mit ihrem Privatleben: Angeblich soll sich die Schauspielerin bereits im August von ihrem Freund Levi getrennt haben.

Getty Images Ariel Winter im Oktober 2019

Instagram / arielwinter Ariel Winter im Oktober 2019

Getty Images Levi Meaden und Ariel Winter, Januar 2019

