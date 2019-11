Serena Williams (38) und Alexis Ohanian (36) haben Grund zum Feiern! Der Tennis-Star und der Reddit-Mitbegründer sind seit 2015 unzertrennbar. Ein Jahr später verlobte sich das Paar auch schon und 2017 feierten sie ihre romantische Hochzeit, nachdem ihre Tochter Olympia (2) zwei Monate zuvor das Licht der Welt erblickt hatte. Auch heute sind die Eltern total glücklich miteinander – und feiern am Samstag ihren zweiten Hochzeitstag!

Die Eheleute teilten auf ihren Instagram-Accounts süße Beiträge anlässlich ihres Jubiläums: "Zwei Jahre und es werden mehr. Alexis erträgt mich immer noch", scherzt die 38-Jährige nebst einem Schnappschuss ihrer Trauung. Und auch Alexis zelebriert die gemeinsame Zeit mit seiner Liebsten und freut sich auf weitere aufregende Jahre mit der Profi-Spielerin. Ihre Fans sind von den Postings begeistert und klicken fleißig den Like-Button.

In einem früheren Interview mit Allure schwärmte Serena von ihrer Liebe zu Alexis: "Er setzt mich ins Licht, auch wenn ich nicht will. Er treibt mich an." Ihr Gatte habe ihr damals gezeigt, dass sie sowohl eine große Karriere als auch eine erfolgreiche Partnerschaft haben könne.

IAN WEST/AFP/Getty Images Serena Williams und Alexis Ohanian bei der Royal Wedding auf Schloss Windsor

Anzeige

Instagram / serenawilliams Alexis Ohanian und Serena Williams mit ihrer Tochter Alexis Olympia

Anzeige

Instagram / serenawilliams Serena Williams im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de