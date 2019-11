Shirin David (24) ist mit über fünf Millionen Followern eine einflussreiche und begehrte Instagramerin. Die Hamburger Solo-Rapperin zog sich jedoch nach dem Erscheinen ihres ersten Albums "SUPERSIZE" im September vorübergehend aus den sozialen Netzwerken zurück und legte einen Web-Detox ein. Nachdem Instagram kürzlich erst angekündigt hatte, einige Veränderungen in der Nutzung der Plattform einzuführen, wird dies überall heiß diskutiert. Promiflash traf am Samstag Shirin bei einer Preisverleihung – und erfuhr von der 24-Jährigen, wie sie zu den Pros und Kontras der vorübergehenden Insta-Neuerungen steht.

Likes gelten auf Instagram wie eine Art Währung: Je mehr Zustimmungs-Klicks ein Bild und je mehr Follower ein Account hat, desto größer das Ansehen und die Wertigkeit. Die Plattform kündigte jetzt allerdings an, die Likes für Beiträge testweise für alle Nutzer unsichtbar zu machen – außer für die Person, die das jeweilige Bild gepostet hat. Während des Place-to-B-Awards am vergangenen Samstagabend in Berlin fragte Promiflash Shirin, wie sie dazu steht. "Einerseits ist es etwas total Positives, weil du einfach dieses Konkurrenzgefühl ein bisschen verlierst und vielleicht mehr auf den Inhalt achtest", spekulierte die Sängerin. Anderseits könne sie sich ebenso gut vorstellen, dass kleinere Unternehmen oder Blogger es dadurch deutlich schwerer haben könnten, zu wachsen.

Die Hamburgerin gehört also weder zu den Gegnern, noch zu den Befürwortern – betont aber, sie selbst störe die Neuerung nicht. Das letzte Wort zu den Instagram-Änderungen scheint überdies selbst bei den Betreibern der Plattform noch nicht gesprochen. Laut Tagesschau stünde bei den Machern der zu Facebook gehörenden App noch zur Diskussion, ob für Influencer und Autoren, für die Instagram als Plattform geschäftlich wichtig ist, noch eine andere Regelung gefunden werde müsse.

Bieber, Tamara / ActionPress Shirin David bei den Place to B Awards 2019

Instagram / shirindavid Shirin David, November 2019

WENN Shirin David, November 2018

