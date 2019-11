Setzt sich Iggi Kelly etwa selbst unter Druck? Der Sohn von Patricia Kelly (49) kommt aus der Musikerfamilie schlechthin: der Kelly Family! Kein Wunder, dass Iggi selbst höchst musikalisch ist – und das zeigt er jetzt auch öffentlich. Erst kürzlich brachte der Blondschopf seine eigene Single "Why Him" auf den Markt. Setzen ihn seine berühmten Wurzeln bei seiner eigenen Karriere eigentlich unter Erfolgsdruck?

Promiflash traf den 16-Jährigen beim Bunte New Faces Award Style und plauderte mit ihm über sein musikalisches Schaffen. Dabei verriet der Teenieschwarm auch, inwiefern es ihn belastet, unter besonders hohen Erwartungen zu stehen – eben weil er stets mit der legendären Kelly Family in Verbindung gebracht wird: "Ich nehme das eigentlich ziemlich gelassen. Natürlich haben andere Erwartungen, aber ich würde eh nur einen Song rausbringen, wenn ich weiß, ich kann das." Er mache sich über die Erwartungshaltung ihm gegenüber keine Gedanken.

So oder so – Iggi möchte auf jeden Fall in die Fußstapfen seiner Familie treten und Musik zu seinem Job zu machen: "Es ist auch mein Ziel, hauptberuflich Musik zu machen und davon gut leben zu können. Und auf jeden Fall habe ich Lust, dann eine Tour zu machen", gab er seine Zukunftspläne bekannt.

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly, Sänger

Getty Images Die Kelly Family bei der ECHO-Verleihung 2018 in Berlin

Instagram / iggikelly_official Iggi Kelly im Tonstudio

