So gut ist das Verhältnis zwischen Eva Amurri Martino (34) und ihrem Ex Kyle immer noch! Die Schauspielerin und der Fußballer gaben vor Kurzem nach acht Jahren Ehe ihre Trennung bekannt – und das, obwohl die beiden zurzeit ihr drittes gemeinsames Kind erwarten. Einen Rosenkrieg müssen die Fans der Leinwand-Beauty aber offenbar nicht befürchten: Eva trägt immer noch einen Freundschaftsring von ihrem Ex!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die baldige Dreifach-Mama einen goldenen Ring mit einem weißen Stein und schrieb dazu: "Ich rocke definitiv diesen großartigen Freundschaftsring, den Kyle mir an unserem Jahrestag geschenkt hat, um unsere achtjährige Ehe zu feiern." Ganz klar also: Das Liebes-Aus zwischen dem 38-Jährigen und der Tochter von Hollywoodstar Susan Sarandon (73) hätte wohl kaum freundschaftlicher ablaufen können.

Obwohl die Trennung bisher ohne Streit verlief, hat Eva trotzdem daran zu knabbern. "Es ist egal, wie gut ihr befreundet seid und wie 'richtig' die Entscheidung ist – es gibt Momente während einer Scheidung, die einfach absolut brutal für die Seele sind und es ist sehr beängstigend, Single-Mutter von fast drei Kindern zu sein", erklärte die Schauspielerin weiter in ihrer Story.

Instagram / thehappilyeva Eva Amurri Martino, Kyle Martino und ihre Kids

Getty Images Schauspielerin Eva Amurri Martino

Getty Images Kyle Martino und Eva Amurri Martino und ihre Kinder

