Petra Blossey (63) blickt auf 25 abenteuerlustige und emotionale Unter uns-Jahre zurück! In der großen Jubiläumswoche der Soap stirbt ihre Rolle Irene Weigel den Serientod. Damit verlässt ein Urgestein das Vorabend-Format, denn Petra war seit der ersten Episode Teil des Casts. In einem Interview ließ sie nun das vergangene Vierteljahrhundert Revue passieren und plauderte über ihre schönsten Momente in der Schillerallee!

Im Gespräch mit RTL verriet die Zweifach-Mama, dass die allerschönsten Serien-Momente jene mit ihren Kollegen gewesen seien. Aber auch die Phasen mit einem starken Drehpensum sind Petra besonders in Erinnerung geblieben. Nach solchen Drehtagen habe sie regelrecht Lachflashs gehabt, wie sie im Interview ausplauderte: "Es dauerte eine Weile, bis es vorbei war, wahrscheinlich eine Reaktion der Überbelastung. Wenn ich das Gefühl hatte, gute Szenen gedreht zu haben, war ich glücklich über das Ergebnis."

Ihre Figur Irene erlebte neben dem Tod ihres Mannes Wolfgang (Holger Franke, 64) und einem vorübergehenden Gedächtnisverlust auch zahlreiche tolle Abenteuer. So fand sie zuletzt in Robert Küpper (Luca Maric, 54) endlich einen neuen Partner. Auf eine Lieblingsgeschichte kann die 63-Jährige sich daher nicht beschränken: "Meine absoluten Lieblingsgeschichten waren immer die, in denen Irene nicht die verständnisvolle, herzliche, liebe Irene war, sondern sich dann so verhielt, wie es niemand von Irene erwartet hätte." Solche Storys seien jedoch sehr selten vorgekommen.

TVNOW / Bernd Jawore Petra Blossey, "Unter uns"-Star

Frederic Kern / Future Image Schauspielerin Petra Blossey bei der Premierenparty von "Ich war noch niemals in New York"

MG RTL D / Stefan Behrens Der "Unter uns"-Cast, August 2018

