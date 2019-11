Emotionen während ihrer Dancing on Ice-Kür – danach ist Klaudia Giez (23) ein Stein vom Herzen gefallen! In Folge drei der Eiskunstlauf-Show zeigte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gefühle zu "My Immortal" von Evanescence und verarbeitete zusammen mit dem Schlittschuh-Profi Sévan Lerche ihre Vergangenheit in der Performance. Hinterher kullerten bei ihr Tränen. Im Promiflash-Interview hat die 23-Jährige jetzt verraten, wie erleichtert sie gewesen sei, die Kür hinter sich gebracht zu haben!

"Von mir ist eine sehr große Last abgefallen, vor allem, weil ich einfach nicht sicher war, ob ich mich wirklich von meiner anderen Seite zeigen möchte. Ich wollte auch nicht die ganze Zeit als Heulsuse dastehen", sagte sie am Wochenende gegenüber Promiflash. Dennoch habe es Klaudia als wichtig empfunden, andere Facetten von sich zum Vorschein zu holen. Vor allem ihre Fan-Gemeinde haben sehen sollen, dass sie sich selbst treu bleibe – auch in einer Fernseh-Sendung.

Die Erfahrung, sich ausgerechnet zu dem Lied von Evanescence auf dem Eis zu bewegen, sei keine leichte für Klaudia gewesen: "Es war am Anfang ziemlich schwer für mich, einfach zu dieser Musik zu tanzen. Ich musste einen Schalter in meinem Kopf umlegen, um nicht die ganze Zeit zu diesem Song weinen zu müssen." Schließlich habe es Klaudia auch stärker gemacht, weil sie sich erneut mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt habe.

Christoph Hardt / Future Image / Actionpress Klaudia Giez und Sévan Lerche bei "Dancing on Ice"

