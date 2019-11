Die Verlobung von Marco Bentzien ist geplatzt – doch hat der ehemalige Bauer sucht Frau International-Kandidat trotzdem noch Hoffnung auf ein Happy End? Erst vor wenigen Wochen berichtete Promiflash über sein vermeintliches Blitz-Gelöbnis mit einer unbekannten Schönheit. Jetzt hat sich der Wahl-Chilene erstmals zu den Spekulationen geäußert und mitgeteilt, dass es zwischen ihm und seiner Traumfrau nicht geklappt habe. Doch ist ein Liebes-Comeback komplett ausgeschlossen?

Auf den Kniefall während des Dresdner Oktoberfestes folgte kurze Zeit später bereits die Trennung. Weder Marco noch seine Ex habe in absehbarer Zeit die Heimat verlassen wollen: "Ich brauche eine Frau, die mit mir, in meinem Umfeld, auf meiner Farm lebt", erklärte Marco im Promiflash-Interview. Die Liebe über eine Distanz von über 12.000 Kilometer aufrechthalten? Eine schier unmögliche Herausforderung – jedenfalls in seinen Augen: "Sie möchte einen Mann, der ihr gegenüber sagt: 'Okay, wir packen das! Und wenn es jetzt fünf Jahre Fernbeziehung sind.'"

Zwar habe sie sich in ferner Zukunft vorstellen können, zu Marco nach Chile zu gehen: "Aber letztendlich hat sich doch rauskristallisiert, dass sie sehr heimatverbunden ist, dass Auswandern, zumindest in nächster Zeit, für sie nicht infrage kommt." Ein Revival schließt der Landwirt daher schweren Herzens aus: "Es ist einfach nicht in diesem Leben möglich, weil wir zwei sehr, sehr verschiedene Szenarien haben und dafür wahrscheinlich auch einfach zu große Dickköpfe sind."

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

Sonstige "Bauer sucht Frau International"-Star Marco Bentzien und seine Ex-Verlobte

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

