Nanu, ist diese Promidame nun etwa brünett? Mittlerweile ist die Familie Geiss aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Mit ihrer eigenen Doku Die Geissens stehen Robert (55), Carmen (54) und Shania Tyra (15) und Davina Shakira (16) schon seit einigen Jahren im Fokus der Öffentlichkeit. Seither kennt man die Frau des Hauses nur mit ihrer langen blonden Mähne. Hat sich Carmen Geiss nun etwa für eine Typveränderung entschieden? Auf Social Media zeigte sich die Millionärsgattin nun mit dunkler Mähne!

Auf Facebook teilte die 54-Jährige nun ein Selfie von sich, auf dem sie fröhlich in die Kamera strahlt. So weit, so unspektakulär – wenn Carmen sich damit nicht auch in einem völlig neuen Look präsentieren würde: Ihre einst blonde Haarpracht wurde durch ein dunkles Braun ersetzt! Was dahinter steckt? Vor allem eine Bearbeitungs-App! "Das wäre mal eine krasse Veränderung! Was sagt ihr?", fragte Carmen zum Schnappschuss und gab dazu bekannt, dass der Friseur ihres Vertrauens diese Veränderung durchaus an ihr vornehmen würde.

Die Fans sind sich in dieser Sache allerdings nicht ganz einig: "Wow, das würde dich viel jünger aussehen lassen, liebe Carmen, probiere es doch einfach mal", kommentierte ein User den Beitrag. "Auch toll, aber blond finde ich besser", fand eine andere Nutzerin. Viele andere Follower wollten sich aber auch gar nicht festlegen: "Dir steht eben alles, sieht auch klasse bei dir aus. Du bist und bleibst hübsch – egal, ob blond oder dunkel", kommentierte ein Supporter zusammenfassend.

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss im November 2019

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss, TV-Star

Instagram / carmengeiss_1965 Carmen Geiss mit brauen Haaren

Welche Haarfarbe findet ihr an ihr schöner? Blond! Braun. Abstimmen Ergebnis anzeigen



