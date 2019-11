Holla, die Waldfee, da kann sich aber jemand sehen lassen! Kylie Jenner (22) hat sich in den vergangenen Jahren zur erfolgreichen Unternehmerin gemausert. Die Jüngste des Kardashian-Jenner-Clans ist nicht nur für viele Fans ein Vorbild wegen ihres Boss-Girl-Images, sondern auch wegen ihres Modegeschmacks. Immer wieder setzt die Beauty ihre Kurven in raffinierten Outfits in Szene – so auch vor wenigen Tagen: Kylie überraschte in einem hautengen Wollkleid!

An Thanksgiving zeigte sich die 21-Jährige mal wieder von ihrer besten Seite. In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Mutter von Stormi Webster (1) zwei Bilder des Festtags-Outfits. In einem körperbetonten Rollkragenpullover-Kleid und schwarzen hohen Lackstiefeln posierte Kylie für die Kamera. Auf dem zweiten Schnappschuss setzt die Make-up-Mogulin vor allem ihre Kehrseite in Szene – vergnügt streckt Kylie darauf ihren Po raus.

Erst kürzlich musste die sonst so gefeierte Business-Frau aber ungewohnt negatives Feedback über sich ergehen lassen. Zusammen mit Schwester Kendall (24) besuchte sie ein Match der Football-Mannschaft Los Angeles Rams und wurde traditionellerweise auf einer großen Leinwand gezeigt – genau das sorgte beim Publikum aber für Unruhen: Statt Begeisterungsstürme zu entfachen, ernteten ihre Bilder laute Buhrufe von den Zuschauern.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Anzeige

HNW/iPhoto/WENN.com Kendall und Kylie Jenner auf einer Golden-Globes-Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de