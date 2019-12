Sie kann ihr neues Glück kaum in Worte fassen! Die ehemalige Love Island-Beauty Ricarda Raatz schwebt seit einigen Wochen wieder auf Wolke sieben. In einem emotionalen Video bekannte sich die TV-Bekanntheit zu ihren Gefühlen und machte die Liebe zu ihrem neuen Freund Patrick öffentlich. Doch jetzt legt die Brünette noch eine Schippe drauf: Via Social Media machte Ricarda ihrem Liebsten nun eine süße Liebeserklärung!

Bei diesen Zeilen dürfte es vielen warm ums Herz werden. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 27-Jährige einen Schnappschuss, der sie zusammen mit Patrick vor einer Traumkulisse zeigt. "Dieser Mann stellt mein Leben auf den Kopf! Seitdem ich ihn kenne, habe ich plötzlich Bauchmuskeln vom Lachen und Glücksgefühle", beginnt Ricci ihr Liebes-Posting. Aktuell verbringt das verliebte Paar den ersten gemeinsamen Urlaub in Thailand. Und die Düsseldorferin freue sich einfach auf alles, was die Zukunft den beiden noch bringen wird und darauf, dies mit ihren Followern teilen zu können.

Erst vor wenigen Tagen teilte die "Love Island"-Schönheit ihren Freund mit der ganzen Welt und veröffentlichte ein erstes Pärchenbild. Dazu schrieb sie: "Wenn aus Freundschaft Liebe wird. Wenn die Suche endlich ein Ende findet und du zur glücklichsten Frau auf der Welt wirst."

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz, Reality-TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz mit ihrem Freund Patrick

Anzeige

Instagram / ricardaraatz Ricarda Raatz mit ihrem Freund Patrick

Anzeige

Wie findet ihr die Zeilen? Total niedlich! Etwas zu kitschig! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de