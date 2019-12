Laura Müller (19) will ihrem Freund Michael Wendler (47) die Vorweihnachtszeit versüßen! Die Blondine und der Schlagerstar scheinen bereits voll und ganz in der Adventsstimmung zu sein: Erst am Sonntag posteten beide jeweils ein Pärchen-Foto vor ihrem geschmückten Tannenbaum! Doch der ist offenbar nicht das Einzige, was bei ihnen die Vorfreude auf das christliche Fest ansteigen lassen soll: Laura bastelte ihrem Liebsten auch einen Adventskalender!

In ihrer Instagram-Story präsentierte die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidatin jetzt 24 kleine Pakete. Die vielen Geschenke wickelte sie in weihnachtliches Papier und drapierte sie in einer Kiste. Dazu schrieb Laura: "Für meinen Traummann nur das Beste! Ich habe so viele Stunden damit verbracht, dir eine Freude zu bereiten, die dir noch niemand anderes beschert hat. Ich bin so stolz und glücklich die Erste zu sein, die dir einen selbst gebastelten Adventskalender schenkt."

Und Michael war nicht der Einzige, der sich über Geschenke freuen durfte: Auch seine Tochter Adeline Norberg bekam von ihrer Stiefmutter einen Adventskalender! Laura postete dazu einen Clip und schrieb: "Und für Adi natürlich auch! Du bist mittlerweile auch so tief in meinem Herzen und ich freue mich, dir eine kleine Überraschung machen zu können. Es steckt viel Zeit und Liebe in diesem Adventskalender nur für dich!"

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

Instagram / lauramuellerofficial Lauras Adventkalender für Michael Wendler, 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Adeline Norberg und Laura Müller im November 2019

