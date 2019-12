Patrick Fabian (32) lässt wieder die Hüllen fallen. Im August dieses Jahres hat die Freundin des Berlin - Tag & Nacht-Darstellers das erste gemeinsame Kind zur Welt gebracht. Neben seinem Beruf als Serienstar tanzte der Frauenschwarm regelmäßig als Stripper für die SixxPaxx. Diesen Job hatte er nach der Geburt seiner Tochter jedoch vorerst an den Nagel gehängt – bis jetzt! Freitag stand er nach der Babypause wieder auf der Bühne!

Auf seinem Instagram-Account postete der Hobby-Sänger am Freitag ein Bild von einem Auftritt, bei dem er oberkörperfrei und mit einem schwarzen Schirm performte. "Heute stehe ich mal wieder mit den Jungs auf der Bühne. Mal schauen, ob nach vier Monaten Pause noch alle Choreos sitzen", schrieb er zu der Aufnahme. Für ein eventuelles Blackout hatte er allerdings schon Vorkehrungen getroffen: "Wenn ich beim Tanzen rauskomme und nicht mehr weiter weiß, hüpfe ich einfach in die Menge, so als würde es zur Show gehören", witzelte er.

Dass er seine Tanzmoves auch nach der Pause noch draufhat, bewies er kurz darauf in seiner Insta-Story. Auf dem Video ist zu sehen, wie Patrick gerade mit zwei Striptease-Kollegen zu "Bye Bye" von *NSYNC performt. Die "Choreos waren irgendwie auch noch im Kopf", kommentierte er den Clip.

Instagram / patrickfabianofficial Lea und Patrick Fabian mit ihrer Tochter

Wehnert, Matthias / ActionPress Die SixxPaxx bei einem Auftritt in Görlitz

Instagram / patrickfabianofficial Patrick Fabian, "Berlin - Tag & Nacht"-Star

