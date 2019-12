Es ist DIE Babynews der Woche: Der einstige Rosenverteiler Sebastian Pannek (33) und seine Liebste Angelina Heger (27) werden Eltern! Das Paar ist erst seit Mitte dieses Jahres zusammen – zuvor war der Bachelor von 2017 mit seiner Kuppelshow-Auserwählten Clea-Lacy Juhn (28) liiert. Die ewige Liebe fand der Blondschopf zwar nicht im TV, einige seiner Ex-Schnittblumen-Anwärterinnen freuen sich aber gewaltig mit dem Male-Model: Viola Kraus (29) und Inci Sencer (26) gratulierten dem Paar bereits überschwänglich im Netz!

Per Instagram machte es Basti heute öffentlich, dass er und Angelina Nachwuchs erwarten. Sofort trudelten etliche Glückwünsche ein, darunter auch von der Fünft- und Drittplatzierten aus seiner Bachelor-Staffel: "Oh mein Gott, ich drehe durch! Alles, alles Gute, Brudi!", ließ die zweifache-Mama Inci der Freude über die Baby-News unter dem Pic freien Lauf. Auch auf dem Profil der werdenden Mutter Angelina hinterließ sie rührende Zeilen: "Auch von mir an dich herzlichen Glückwunsch, ihr werdet tolle Eltern!" Viola schickte dem 33-Jährigen ein schlichtes "Herzlichen Glückwunsch" und versah den Kommentar mit etlichen Feier-Emojis.

Gerade die Tatsache, dass Viola den Post kommentierte, dürfte überraschen. Immerhin stichelte die gebürtige Bayerin in der Vergangenheit immer wieder gegen Sebastian. Als er sich nach über einem Jahr Beziehung von Clea trennte, ergriff sie die Chance zu einem Flirtversuch: "Sebastian, du weißt doch noch, wo ich in München wohne. Und meine Nummer hast du ja sowieso", ließ sie den damaligen Neu-Single wissen – ein Scherz, wie die 29-Jährige später klarstellte.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Ex-Bachelor

Anzeige

Instagram / inci.sencer Inci Sencer im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / viola.kraus.official Viola Kraus im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de