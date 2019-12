Ist in der diesjährigen Hochzeit auf den ersten Blick-Staffel der Liebes-Wurm drin? In der aktuellen Folge der Verkupplungssendung folgte quasi ein Drama auf das nächste. Zuerst fassten Marc und Jessica den Entschluss, das Sozialexperiment als Freunde zu beenden. Kurz darauf gingen auch Marcel und Christina getrennte Wege. Und nun deuteten auch noch Serkan und Samantha an, dass sie in einer handfesten Krise stecken würden – oder etwa nicht?

In der siebten Episode stattete Beate Quinn, eine der Matching-Expertinnen, den Turteltauben einen Besuch ab, um ein Beziehungs-Update einzuholen. Daraufhin erklärte Sam, dass es momentan sehr anstrengend sei: "Er geht so seinen Weg mehr für sich und lässt mich schwer an seinem Leben teilhaben." Die Sexualtherapeutin war ganz verdutzt und betonte gegenüber Serkan, dass Sam doch seine Frau sei. "Noch-Frau! Vor der Kamera ist es okay und hinter der Kamera ist es halt öfter zu Streitereien gekommen", verriet der Hobby-Fußballer – ein echter Schock für Frau Quinn.

Aber dann konnten sich die zwei Scherzkekse das Lachen nicht länger verkneifen und lösten die Situation auf: Sie haben die 50-Jährige nur veräppelt. "Serkans Idee war es ja, sie reinzulegen. Ich musste ja irgendwann anfangen zu lachen und konnte es nicht mehr durchziehen", gab Sam zu. Am Ende stellten die beiden klar: Zwischen ihnen sei alles in bester Ordnung.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Sat.1 / Stefan Hobmaier Beate Quinn, Expertin bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Hochzeit auf den ersten Blick, Sat.1 Beate Quinn, Serkan und Samantha bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Sat.1 / Christoph Assmann Samantha und Serkan, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de