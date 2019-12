Geht Ian Somerhalder (41) etwa den nächsten Schritt der Familienplanung? Vor mittlerweile fünf Jahren gab der Vampire Diaries-Star die Beziehung zu Schauspielkollegin Nikki Reed (31) bekannt. Kurz darauf krönten die beiden ihr Glück bereits mit dem Eheversprechen. Seit 2017 schwebt das glückliche Paar auch im Eltern-Glück. Im Oktober kam damals ihre Tochter zur Welt. Promiflash hat nun bei Ian nachgefragt: Müssen sich die Fans auf eine zweite Schwangerschafts-News noch etwas gedulden?

"Ein kleines bisschen", verriet der Serien-Star Promiflash im Rahmen der Comic Con in Dortmund. Weil er gerade mit den Dreharbeiten seiner neuen Serie "V-Wars" ziemlich viel zu tun hat, sei die Zeit für weiteren Nachwuchs knapp bemessen. Damit er seine Familie trotz harter Arbeit am Set aber oft genug zu sehen bekommt, reist der 40-Jährige regelmäßig durchs ganze Land. "Ich gehe irgendwohin für zwei der drei Tage, komme zurück... Ich bin nicht so lange weg", erklärte er und stellte klar, wie wichtig es ihm sei, seine Daddy-Rolle bestmöglich auszuführen.

Auch wenn die neue Gruselserie, die Ian gerade in Zusammenarbeit mit Netflix produziert, einen großen Anteil seiner Zeit in Anspruch nimmt, stellte er zuletzt in einem Instagram-Video klar: "Ich habe mein Herz und meine Seele in diese Serie gesteckt." Er und sein Team würden unglaublich hart daran arbeiten, das Projekt besonders zu machen.

Getty Images Die Schauspieler Nikki Reed und Ian Somerhalder

Anzeige

Birdie Thompson/AdMedia/ ActioPress Nikki Reed und Ian Somerhalder

Anzeige

Getty Images Schauspieler Ian Somerhalder

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de