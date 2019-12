Bibi (26) und Julian Claßen (26) werden in wenigen Monaten zum zweiten Mal Eltern. Jetzt haben die Turteltauben auch endlich verkündet, ob sie Sohnemann Lio (1) ein Brüderchen oder ein Schwesterchen schenken: Die YouTube-Stars erwarten ein Mädchen! Die baldigen Zweifach-Eltern sind total aus dem Häuschen über diese tollen Nachrichten. Und besonders Julian kann es jetzt kaum erwarten, dass Lio seine Schwester kennenlernt – und die beiden hoffentlich ein Herz und eine Seele werden!

Die Netz-Bekanntheiten sind beide mit Geschwistern aufgewachsen: Bibi hat eine Schwester, Julian einen Bruder und eine Schwester. Die Eheleute haben bis heute ein unheimlich enges Verhältnis zu ihnen – und wünschen sich das auch für Lio und die neue Claßen-Dame. "Es ist mir auch ultrawichtig. Ich möchte unbedingt, dass die beiden die dicksten Freunde sind und immer zusammenhalten. Das kennt man aus unserer Familie und da bin ich mir ganz sicher, dass wir das auch so weitergeben können", betont der Prank-König in ihrem neusten YouTube-Video. Auch seine Ehefrau Bibi kann dem Blondschopf da nur zustimmen: "Das ist echt so die Wunschvorstellung von allen Eltern, dass die Kids megaviel zusammen machen und sich toll verstehen. Wir warten ab."

Bis zur Geburt müssen sich die Influencer nun nicht mehr allzu lange gedulden: Bibi ist bereits in der 25. Schwangerschaftswoche. Demnach dürfte ihre Prinzessin wohl schon im März das Licht der Welt erblicken.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen

Instagram / bibisbeautypalace Julian, Lio und Bibi Claßen, November 2019

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen, YouTuber

