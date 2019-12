Auf diesen Augenblick haben ihre Fans lange gewartet! Jahr für Jahr beschenkt der Kardashian-Jenner-Clan seine Community mit ein paar ganz persönlichen Bildchen: ihren alljährlichen Weihnachtskarten als Familie. Mal sind sie als komplette Großfamilie darauf zu sehen, mal entscheiden sich Kim Kardashian (39) und ihre Geschwister doch für eigene Entwürfe. So ist es in diesem Jahr jedenfalls für die vierfache Mutter und ihren Mann Kanye West (42) ausgegangen: So süß ist ihr X-Mas-Foto!

Wer extravagante Aufnahmen mit Glitzer, Gold und Co. erwartet hat, wird von Kimyes Family-Aufnahme 2019 wohl überrascht werden, denn: Das Resultat, das die Reality-Bekanntheit auf ihrem Instagram-Account gepostet hat, glänzt vor allem mit Zurückhaltung. Der überaus natürliche Schnappschusses zeigt die stolzen Eltern mit ihren Kids North (6), Saint (4), Chicago (1) und Psalm West in grau-weißen Jogging-Outfits auf einer Treppe – und das sogar ohne Schuhe. Auf dem Bild wirkt die sechsköpfige Rasselbande wie eine ganz normale Familie und die Fans lieben ist!

Im letzten Jahr hatten Kim, Kourtney (40), Khloe (35) und Kendall Jenner (24) ihre Fans mit einem gemeinsamen Pic mit ihren insgesamt neun Kindern begrüßt. Die Väter als auch Kendall Jenner und selbst Momager Kris Jenner (64) waren nicht drauf!

Splash News North, Saint, Kim und Chicago West in Armenien

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloe und Kim Kardashian mit Kylie und Kendall Jenner und Kourtney Kardashian

