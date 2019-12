Vor Kurzem wurde bekannt, dass Channing Tatum (39) und Jenna Dewan (39) offiziell geschieden sind. Die beiden waren seit 2009 verheiratet. Letztes Jahr trennten sie sich überraschend nach fast neun Jahren Ehe. Sie haben eine gemeinsame Tochter. Nun veröffentlichte der Schauspieler ein gemeinsames Video von sich und der sechsjährigen Everly (6): Darin zeigt die Kleine, wie gut sie schon boxen kann.

In dem Clip, den der Magic Mike-Darsteller am Mittwoch auf Instagram teilte, zeigt die Kleine ihrem Papa ziemlich überzeugend, wie gut sie schon boxen kann. Ausgestattet mit zwei roten Boxhandschuhen und einer schützenden Kopfbedeckung, hielt sie ihren 39-jährigen Vater ordentlich in Schach. Channing schützte sein Gesicht mit den Fäusten, bevor seine Tochter sich nach einigen Schlägen auf ihn warf. Unter das Video schrieb er: "Sie liebt es, Papa zu schlagen! Gott möge der Person helfen, die jemals das Tier in diesem kleinen Engel weckt."

Laut TMZ gab es vor Kurzem einen richterlichen Beschluß, der festlegt, wann Channing und Jenna jeweils Zeit mit ihrer Tochter verbringen. Beide Elternteile sind bereits wieder in festen Beziehungen und die 38-Jährige Jenna erwartet demnächst ein Kind mit ihrem neuen Partner Steve Kazee (44).

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Everly Tatum, Dezember 2019

Instagram / channingtatum Channing Tatum und Everly Tatum, Dezember 2019

Collage: MEGA / Getty Images Collage: Channing Tatum und Jenna Dewan, Dezember 2019

