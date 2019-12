Dieses Mama-Tochter-Duo ist im Weihnachtsfieber! Khloé Kardashians (35) niedliches Töchterchen True Thompson (1) erlebt in diesem Jahr zum zweiten Mal die Weihnachtstage – zu ihrem Xmas-Debüt im Jahr 2018 war die Kleine gerade mal acht Monate alt. Da der Wirbelwind jetzt also schon viel mehr von der festlichen Stimmung mitbekommt, zelebriert ihre Mama Khloé mit ihr schon jetzt einen regelrechten Weihnachts-Warm-up. So hat True sogar einen eigenen pinken Christbaum bekommen. Kein Wunder, dass es auch in Sachen Fashion sehr festlich zugeht, wie ein Selfie der beiden nun beweist!

Auf Instagram teilte Khloé eine Strecke mit vorweihnachtlichen Fotos, auf denen sie ihren kleinen Spatz auf dem Arm trägt. Die Einjährige ist dabei schon richtig festlich gekleidet: Sie trägt ein rotes Rüschenkleid mit einer süßen Herzkette und hat sogar einen pinken Sternenstab als Accessoire. Khloés Outfit ist zwar nicht so farbenfroh, dafür aber nicht minder prachtvoll: Sie trägt einen festlichen, schwarzen Hosenanzug über den sie einen funkelnden Pailetten-Mantel geworden hat – auf ihren Lippen strahlen in knalligem Rot. "Weihnachtssaison", betitelte die 35-Jährige die Schnappschüsse.

Vielleicht können sich die Fans der beiden ja schon bald auf noch mehr Content freuen. Denn angeblich soll Khloé gerade in den Gesprächen für eine eigene Reality-TV-Show sein. Unter dem Titel "Khloe and True Take the World" könnten die beiden in naher Zukunft über die Bildschirme flimmern.

