Lizzo (31) wollte Niall Horan (26) verführen! Der Sänger dürfte es gewohnt sein von Frauen umschwärmt zu werden: Als ehemaliges Mitglied der erfolgreichen Boyband One Direction wurden er und seine Kollegen von zahlreichen weiblichen Fans angehimmelt. Doch ob der 26-Jährige damit rechnete, dass auch Lizzo ein Auge auf ihn geworfen hat? Wie Niall nun verriet, machte die Sängerin ihm kürzlich ein ebenso direktes, wie unzweideutiges Angebot!

Am Donnerstag war der Musiker zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy (45) Fallon" und erzählte, dass er und die "Truth Hurts"-Interpretin zeitgleich bei einem Londoner Radiosender gewesen seien: "Und jemand sagte mir: 'Oh, Lizzo ist hier! Sie möchte dich unbedingt kennenlernen." Bei einem anschließenden Treffen habe Niall ihr dann Komplimente zu ihrem Erfolg gemacht: "Du bist der Knaller." Ihre Antwort darauf ließ ihn sofort erröten: "Du kannst das hier knallen!"

Ob die 31-Jährige in Nialls Beuteschema passt? In den vergangenen Monaten deutete alles daraufhin, dass der "Slow Hands"-Interpret sich eher für Selena Gomez (27) interessiert: Er posierte vor einem Poster der Sängerin und bezeichnete sie in einem Interview als "absolutes Sweetheart". Ein Paar sind die beiden aber wohl nicht. Erst Anfang Dezember beteuerte der Ire in einem Interview, Single zu sein: "Habe ich eine Freundin? Nein, habe ich nicht."

Getty Images Lizzo bei Z100's Jingle Ball in New York, 2019

Getty Images Niall Horan bei Z100's Jingle Ball 2019

