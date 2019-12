Was für ein niedlicher Throw-Back! Popstar Taylor Swift feierte am Freitag mit vielen Stars und Sternchen ihren 30. Geburtstag. Sie eröffnete am frühen Abend ihres Ehrentags mit einer großen Show den Jingle Ball in New York und ließ sich danach auf einer Party von ihren Freundinnen feiern. Doch ganz im Gegensatz zu ihrem heutigen Leben als absoluter Megastar, lebte Taylor früher zurückgezogen mit ihren Eltern im US-Bundesstaat Pennsylvania. Wie ihre Kindheit damals aussah, zeigte die Sängerin nun mit einem Einblick in ihr altes Fotoalbum!

Auf ihrem Instagram-Account teilte sie pünktlich zu ihrem 30. Geburtstag ein Kinderfoto von sich, auf dem sie mit wehenden Goldlöckchen in die Kamera schmunzelt. "Wer erzählt ihr, dass sie jetzt 30 ist", schrieb TayTay zu ihrer persönlichen Reise in die Vergangenheit. Auf dem Foto trägt die "Shake It Off"- Interpretin ein buntes Batik-Shirt mit einer dunkelblauen Hose und farblich passenden Sandalen.

Derzeit scheint Taylor immer öfter in alten Erinnerungen zu schwelgen: Erst vor knapp zwei Wochen hatte sie einen süßen Schnappschuss gepostet, auf dem sie als Baby mit ihren Eltern auf der hauseigenen Weihnachtsbaum-Farm zu sehen war.

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Dezember 2019

Anzeige

ActionPress Taylor Swift, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / taylorswift Taylor Swift, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de