Was für ein süßes Familien-Foto! Eigentlich zeigt sich Jessica Alba (38) nur in den allerseltensten Fällen mit ihren drei Kindern und ihrem Ehemann in der Öffentlichkeit. Schließlich ist der US-amerikanischen Schauspielerin die Privatsphäre ihrer Liebsten extrem wichtig. Für die gute Sache macht Jessica aber manchmal auch eine Ausnahme: Jessica nahm ihre Kids und Ehemann Cash Warren (40) nun mit zu einem Event!

Zur Jahresabschlussparty der Charity-Organisation Baby2Baby in Los Angeles erschien Jessica mit Ehemann Cash und den drei gemeinsamen Kindern: der ältesten Tochter Honor (11), der süßen Haven (8) und dem kleinsten Sohn Hayes (1). Wie Fotos der Veranstaltung zeigen, strahlten die fünf für die Fotografen um die Wette – nur Söhnchen Hayes wirkt noch etwas verunsichert vom Blitzlichtgewitter.

Jessica sitzt im Vorstand der Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Kinderarmut zu bekämpfen. Die 38-Jährige war nicht der einzige Promi, der sich auf der Feier sehen ließ. Auch ihre Schauspiel-Kolleginnen Busy Philipps (40) und Molly Sims (46) sowie Sängerin Kelly Rowland (38) und Designerin Rachel Zoe (48) schauten vorbei und posierten gemeinsam für die Fotografen. Zu den Unterstützerinnen von Baby2Baby gehören auch andere Hollywoodstars wie Kate Hudson (40), Drew Barrymore (44), Kristen Bell (39) oder Zooey Deschanel (39).

Getty Images Jessica Alba bei einer Veranstaltung, November 2019

Anzeige

Getty Images Cash Warren und Jessica Alba mit ihren Töchtern

Anzeige

Getty Images Rachel Zoe bei der Baby2Baby-Gala in Kalifornien, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de