Die Royal-Fans lieben Prinzessin Charlotte (4)! Wie jedes Jahr versammelte sich auch gestern das britische Königshaus für die traditionelle Weihnachtsmesse in Sandringham. Gemeinsam – mit Ausnahme von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38), die die Feiertage in Kanada verbringen – schritt die royale Familie durch die Anlage der St. Mary Magdalene Church und wurde dabei von etlichen Besuchern bejubelt. Besonders eine bekam die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden: Die kleine Charlotte!

Die Vierjährige strahlte mit der winterlichen Sonne über der Grafschaft Norfolk um die Wette! Fotos zeigen die Tochter von Prinz William (37) und Herzogin Kate (37) gut gelaunt meist an der Hand ihrer Mama, mit deren Outfit ihr grünes Mäntelchen perfekt harmonierte. Doch nicht nur mit der Kleiderwahl konnte das Mutter-Tochter-Duo bei den Zuschauern punkten: Charlottes offene und aufgeschlossene Art kam einfach außerordentlich gut an. Britische Medien wie die Daily Mail betitelten das Mädchen sogar als "Princess Charming", also "Prinzessin Entzückend".

Mit einer rührenden Geste sorgte die kleine Palastbewohnerin sogar für einen wahrhaftigen Gänsehautmoment! Auf dem Weg zum Gotteshaus machten Kate und Charlotte Halt bei einigen Menschen in Rollstühlen. Die kleine Engländerin zeigte keinerlei Berührungsängste, ging auf eine der Damen zu und nahm sie überaus herzlich in den Arm.

