Doppeltes Baby-Glück! Seit der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft im Oktober begeistert Christin Kaeber ihre Netz-Community mit süßen Bildern von sich und regelmäßigen Updates, was ihren wachsenden Babybauch betrifft. Das Besondere an ihrer Schwangerschaft: Sie wurde erst während ihrer Teilnahme an der TV-Show Survivor festgestellt, weswegen sie spontan aussteigen musste. Und jetzt stellt sich heraus: Christin ist nicht die einzige Kandidatin des Formats, die mittlerweile Nachwuchs erwartet.

In ihrer Instagram-Story berichtete die 30-Jährige ihren Followern, dass sie Besuch von ihrer Freundin Dania hatte. Dania hat genau wie Christin an dem TV-Format teilgenommen – und auch sie ist nun schwanger. "Wir waren in der Show schon unzertrennlich. Wir haben krasse Momente miteinander geteilt", schwärmte die werdende Mami. Schon während ihrer Teilnahme habe ihre Freundin erzählt, wie sehr sie sich wünsche, Mutter zu werden. "Und nun sind wir beide parallel schwanger."

Christin ist bereits am Ende des achten Schwangerschaftsmonats angekommen, ihre Freundin startet gerade in den Sechsten. "Hier wachsen zwei Freunde in uns heran", schrieb die große Schwester von Liz Kaeber (27) zu den süßen Babybauch-Bildern der zwei schwangeren Freundinnen.

