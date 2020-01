Hailey Bieber (23) verabschiedet das Jahrzehnt! 2019 war vor allem in Sachen Liebe ein ziemlich aufregendes Jahr für die Blondine. Nachdem sie bereits 2018 ihrem Liebsten Justin Bieber (25) bei einer standesamtlichen Trauung das Jawort gegeben hatte, schritten die beiden nun bei einer kirchlichen Zeremonie gemeinsam vor den Altar. Bevor sie sich auch im kommenden Jahr auf die Zweisamkeit mit ihrem Ehemann freut, genoss Hailey aber noch einen letzten Koffein-Kick – und zwar im Bikini.

"Der letzte Kaffee des Jahrzehnts oder so was in der Art", schrieb Hailey auf Instagram. Die 23-Jährige sitzt im weißen Bikini auf einem pinken Pool-Tier und schlürft dabei genüsslichen ihr Getränk. Während sie die vermeintlich letzte, flüssige Energiezufuhr der 2010-er Jahre zu sich nimmt, präsentiert sie ihren Fans ihren durchtrainierten Bauch. Ob sie auch den Jahreswechsel in dem heißen Bade-Outfit verbringt oder sich für diesen Anlass noch richtig in die Schale schmeißen wird?

Den ersten Silvesterabend als Ehepaar hatten Justin und seine Frau damals gemeinsam auf Hawaii verbracht. Dort sollen sie auf einer Hausparty ins neue Jahr gefeiert haben. "Justin vertrieb sich die Zeit mit Bodysurfing und schien superglücklich zu sein. Hailey schien auch Spaß zu haben", verriet ein Insider damals gegenüber People.

Instagram / haileybieber Model Hailey Biber

MEGA Hailey und Justin Bieber in New York

Instagram / haileybieber Hailey Bieber

