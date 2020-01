Was Jennifer Lopez (50) wohl zu diesen Aufnahmen sagt? Seit rund drei Jahren ist die Sängerin mit Alex Rodriguez (44) zusammen. Im März 2019 hatte der ehemalige Baseball-Profi sogar um die Hand der schönen Latina angehalten. Seitdem zeigen sich die Turteltauben stets total verliebt und wirken unzertrennlich. Doch gibt es jetzt Ärger im Paradies? Alex wurde mit einer anderen Frau in Los Angeles gesichtet!

Aktuelle Paparazzi-Bilder zeigen den Sportler am Freitagabend vor einem Restaurant in Beverly Hills. In einem lässigen schwarzen Pulli, Jeans und Turnschuhen schlendert der 44-Jährige aus dem Lokal – dabei ist er in Begleitung: Wenige Meter hinter ihm geht eine junge, dunkelhaarige Frau. Ob die beiden zuvor ein gemütliches Abendessen zu zweit genossen haben?

Alex wirkt auf den Schnappschüssen zumindest sichtlich ertappt und scheint sich in der Situation nicht besonders wohl zu fühlen. Was sagt ihr zu den Fotos? Stimmt ab in unserer Umfrage unter dem Artikel!

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Januar 2020

Backgrid / Action Press Alex Rodriguez mit einer unbekannten Frau in Beverly Hills

Backgrid / Action Press Alex Rodriguez im Januar 2020 in Beverly Hills

