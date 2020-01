Dieser Anblick der Kardashian-Schwestern hat wirklich Seltenheitswert! Alle drei Schwestern, Kim Kardashian (39), Kourtney (40) und Khloe (35), wuchsen mit ihrem Bruder Rob im kalifornischen Los Angeles auf. Mit ihrer eigenen Reality-Show Keeping up with the Kardashians liefert die Familie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Im Netz begeisterte die Frau von Rapper Kanye West (42) ihre Community jetzt mit einem ganz besonderen Schnappschuss aus dem Familienalbum: Ein süßes Throwback-Bild der drei Schwestern!

Kims neues Instagram-Bild entzückt die Follower des Kardashian-Klans! Bereits in jungen Jahren zogen die Geschwister alle Blicke auf sich: Mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht sitzen die drei nebeneinander vor dem Kamin. "Drillinge", beschrieb die Unternehmerin die verblüffende Ähnlichkeit der Schwestern. Mutter Kris (64) zeigte sich hingegen von der passend aufeinander abgestimmten Kleidung im Blumenmuster überzeugt: "Ehrlich gesagt hätte ich Stylist werden sollen, schau dir nur diese Outfits an", schwärmt die sechsfache Mutter.

Neben zahlreichen Komplimenten und Herz-Emojis, meldeten die Fans des TV-Clans auch noch eine Beobachtung zu Kim und ihrem Sprössling North (6) an: "Kim, deine Tochter North sieht aus wie du" und "Wow, das ist Norths Gesicht", lauteten zwei der zahlreichen Bemerkungen.

