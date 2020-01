Nicole Kidman (52) experimentiert gern mit Fashiontrends! Die Schauspielerin besuchte am Wochenende die Golden Globes-Verleihung in Kalifornien und bestach dabei in einem roten Traumkleid. Doch für die Hollywood-Stars hat das Programm der wichtigen Preisverleihung nicht erst am 6. Januar begonnen. Schon eine Woche zuvor hatten viele Partys stattgefunden, auf denen sich die Größen der Filmbranche zeigen konnten. Mit einem ganz besonders ausgefallenen Outfit war die "Bombshell"-Darstellerin auf einer dieser Feiern der absolute Hingucker!

Am Samstag nahm die 52-Jährige am Gold Meets Golden Brunch in Los Angeles teil. Über den roten Teppich der Veranstaltung schwebte sie aber nicht etwa in einem eng anliegenden Kleid, sondern in einer extravaganten Kombination: Sie trug einen besonderen Mantel, der aus einem braunen Stoffblazer und einem gräulich schimmernden Seidenrock mit feinen Stickereien bestand. Dem außergewöhnlichen Kleidungsstück verlieh sie mit einem modischen Kniff eine besondere Note: Sie trug einfache Bluejeans unter dem Designerteil!

Die Beauty probiert modisch immer wieder etwas Neues. Ende November hatte sie zum Beispiel in einem blumenbesetzten Hochzeitskleid eine Award-Bühne betreten. Erst kürzlich trug sie einen bestickten Wollpullover mit einer Lederhose auf einem roten Teppich.

Getty Images Nicole Kidman bei einem Pre-Event der Golden Globes 2020

Getty Images Nicole Kidmans Outfit beim Gold Meets Golden Brunch 2020

Getty Images Nicole Kidman im November 2019 in Beverly Hills

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin



