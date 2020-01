Chris Browns (30) Sohn Aeko ist zum Dahinschmelzen! Im November hat der kleine Mann das Licht der Welt erblickt. Über seine Mutter Ammika Harris ist wenig bekannt: Medienberichten zufolge sollen das Model und der Sänger für kurze Zeit ein Paar gewesen sein und inzwischen getrennte Wege gehen. Im Netz teilt die junge Mama regelmäßig Bilder ihres Sprösslings, auch der neueste Schnappschuss von Aeko lässt die Herzen der Fans höher schlagen!

"Aeko. Er denkt, er ist jetzt ein großer Junge", schwärmt Ammika auf Instagram. Die Aufnahme zeigt den Wonneproppen mit einer Windel und weit geöffneten Kulleraugen. Die Follower der Mama sind von Aeko sichtlich angetan: "Er ist so ein süßes Baby", kommentiert nur einer der Nutzer.

Nach Aekos Geburt veränderte sich das Leben seiner Eltern: "Chris ist Hals über Kopf in seinen Sohn verliebt und Ammika so dankbar, dass sie ihn auf die Welt gebracht hat", verriet ein Insider dem Magazin HollywoodLife. Würdet ihr euch über mehr solcher Babybilder freuen? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Instagram / ammikaaa Chris Browns Sohn Aeko im Januar 2020

Anzeige

Instagram / ammikaaa Chris Brown und Ammika Harris kurz nach der Geburt, November 2019

Anzeige

Instagram / ammikaaa Ammika Harris im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de