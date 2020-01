Wahl-Kanadier Freddy ließ die Anspannung während Bauer sucht Frau International irgendwie nicht los. Die ganze Zeit machte der Jungfarmer den Eindruck, unter Druck zu stehen. Das dürfte allen voran an seinen Hofdamen Jennika, Christin und Francis gelegen haben: Die drei Single-Ladys ließen seinen Puls ordentlich in die Höhe schießen. Die Folge: Freddy wirkte total schüchtern! Doch war er auch noch nach Drehschluss so zurückhaltend? Niedersächsin Francis klärt auf.

Die Blondine hatte ihren Farm-Aufenthalt sogar um eine Woche verlängert – immerhin standen zunächst alle Zeichen auf Happy End. Francis lernte Freddy also auch privat ganz kennen. Ob sich der Viehhalter ohne den TV-Trubel etwas entspannen konnte? "Hinter den Kameras war er schon etwas lockerer drauf", erklärt Francis auf Nachfrage von Promiflash. Er habe sich eben erst an die Situation gewöhnen müssen: "Von Tag zu Tag konnten wir dann offener reden. Ich glaube, jeder braucht seine Zeit, um erst mal aufzutauen, da ging es mir nicht anders", beteuert die Hundeliebhaberin.

Und tatsächlich hat es Freddy eigentlich sogar faustdick hinter den Ohren! Als Bauernreporter Ralf ihn nach der Liebessuche besuchte, zeigte ihm der 26-Jährige seine vermeintliche Macho-Seite. "Ich bin ein einfacher Mann. Ich mag Brüste und Traktoren", war beispielsweise auf Freddys Bettwäsche zu lesen.

Bauer Freddy aus Kanada mit seinen Kandidatinnen Jennika, Christin und Francis

Francis, ehemalige "Bauer sucht Frau International"-Bewerberin

Bauernreporter Ralf und Bauer Freddy in Toronto

