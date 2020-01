Gehen Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) bald einer ganz normalen beruflichen Tätigkeit nach? Nachdem das Ehepaar Anfang der Woche aus ihrem sechswöchigen Kanada-Urlaub zurückgekehrt ist, ließen sie am Mittwochabend die Katze aus dem Sack: Sie haben sich dazu entschieden, sich als Mitglieder der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückziehen und sich finanziell unabhängig zu machen. Erste (scherzhafte) Stellenangebote ließen deshalb nicht lange auf sich warten!

"Wir hören, Sie suchen nach einer neuen Rolle, in der Ihr starker Glaube an den öffentlichen Dienst und das Dienen der Königin von Vorteil sein könnte?", schrieb die Surrey Police, die britische Polizeibehörde im Südosten Großbritanniens, am Donnerstag auf ihrem Twitter-Account. Gleichzeitig verwies die Institution auf ihre eigene Karriereseite und gab an, in der Nähe von Windsor und Sussex auf der Suche nach neuem Personal zu sein. Ob Harry und Meghan demnächst als Wachtmeister und Ordnungshüterin arbeiten werden?

Das Team der amerikanischen Talkshow "The Daily Show" hatte ebenfalls einen lukrativen Vorschlag für die Sussexes in petto: Auch sie seien auf der Suche nach zwei neuen Mitarbeiten. Das Anforderungsprofil sollten der Bruder von Prinz William (37) und die ehemalige Schauspielerin zumindest erfüllen. Von ihnen wird erwartet, dass sie "einwandfreies Englisch sprechen, gut Winken können, bereits an einer oder mehreren Hochzeiten teilgenommen haben, bei denen Schwerter beteiligt waren, und mehr als zwei Jahre Erfahrung als Mitglied einer königlichen Familie haben."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Januar 2020

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan im Dezember 2019

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

