Bei The Biggest Loser wächst der Druck! In Woche zwei hatten Moderatorin Dr. Christine Theiss (39) und ihre Coaches Ramin Abtin (47) und Petra Arvela eine Überraschung für die 18 Schwergewichte: Alle blieben weiter im Rennen. Doch bereits in der kommenden Woche wird der Druck mächtig ansteigen – vielleicht zu sehr für den 48-jährigen Gerry: Die Vorschau lässt vermuten, dass der Gutachter freiwillig aussteigen will.

Der aktuelle Trailer zeigt bereits: Auch in Folge drei werden die Abnehmwilligen wieder an ihre körperlichen Grenzen kommen. In einem kurzen Ausschnitt sieht man Gerry völlig außer Atem – und offenbar sehr wütend: "Ich war dermaßen geladen", erklärt er und scheint folgenschwere Konsequenzen ziehen zu wollen. Nur wenig später schimpft er: "Ich verlasse diese Insel". Ob er wirklich ernst macht, wird natürlich noch nicht verraten.

Gerrys größte Motivation im Kilo-Kampf ist seine Familie. "Ich möchte einfach nur für mich und meine zukünftigen Enkelkinder abnehme", verriet er im Interview mit Sat.1. Sein Sohn und dessen Freundin würden mittlerweile an Hochzeit und Nachwuchs denken. Und sein größter Wunsch wäre es, als "mental und physisch fitter Opa" mit seinen Enkelkindern über diese Wiesen zu tollen.

