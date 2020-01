Als Arya Montgomery kennt man Lucy Hale (30) noch aus der TV-Show Pretty Little Liars. In der Serie musste sie mithilfe ihrer Freunde herausfinden, wer sich hinter dem geheimnisvollen A versteckt. Nun können Lucys Fans selbst einmal spekulieren, wer ihr mysteriöser Begleiter ist: Denn die Schauspielerin wurde mit einem potenziellen Date gesichtet. Könnte dieser Unbekannte der neue Mann an Lucys Seite sein?

Mit einem Kaffee in der Hand und lässig durch Los Angeles schlendernd, wurde sie nun mit einem Fremden gesichtet. Sie halten sich mit Sonnenbrillen bedeckt und wollen nicht auffallen. Allen Paparazzi konnten die vermeintlichen Turteltauben aber dann doch nicht entkommen, wie die Schnappschüsse zeigen. Wer der geheimnisvolle Mann bei ihr ist und in welchem Verhältnis sie explizit zueinanderstehen, ist bisher aber noch unklar. Es könnte sich also auch lediglich um einen zufällig männlichen, guten Freund handeln.

Zuletzt wurde die Schauspielerin mit ihrem Life Sentence-Co-Star Riley Smith in romantische Verbindung gebracht. Ihr neuer Mystery-Man könnte also auch ein Kollege aus ihrer neuen Serie "Katy Keene" sein. Diese ist ein das zweite Spin-Off zu der Erfolgsserie Riverdale.

Splash News Lucy Hale und ein Unbekannter in L.A. im Januar 2020

Instagram / lucyhale Lucy Hale 2020

Getty Images Lucy Hale mit dem Cast ihrer Serie "Katy Keene" beim Tribeca Film Festival in NYC im September 2019

