Die Model-Mama hat schon in der Vergangenheit Mut zur Farbe bewiesen. Heidi Klum (46) scheint keine Angst vor gewagten Fashion-Statements zu haben. Insbesondere mit ihren extravaganten Halloween-Kostümen sorgt sie jedes Jahr aufs Neue für Aufsehen. Dieser aktuellste Look, den sie bei einer Podiumsdiskussion zu ihrer neuen Show "Making the Cut" präsentierte, könnte nun die Krönung ihrer Garderobe sein. So wirr und wild war ihr Mix aus Farben und Mustern!

Die deutsche Export-Sensation zeigte ihren individuellen Style in einem keck bedruckten Hosenanzug, der alle Farben des Regenbogens abbildet. Der Powersuit war zudem noch ausgestattet mit verschieden Mustern auf der Vorderseite und der Rückseite der Beine. Die eine Hälfte strahlte in einer Mixtur aus Gelb und Pink. Und die andere Seite ergänzte das Ensemble mit einer Kombi aus Blau und Orange. Ihr Jackett hingegen ist in einem rot-weißen floralen Design gehalten, mit einem durchscheinenden orangefarbenen Tiger auf blauem Stoff. Das Outfit wird abgerundet mit einer blauen Schleife am Halskragen. Zu diesem einmaligen Kleidungsstück trug die 46-Jährige knallrote Stilettos.

Während die Ehefrau von Tom Kaulitz (30) alle Blicke auf sich zog, hielten es ihre beiden modischen Fashion-Expertinnen Naomi Campbell (49) und Nicole Richie (38) auf dem Event etwas schlichter. Die britische Model-Legende überzeugte in einem braun-schwarz getigerten Kleid. Während die Tochter von Lionel Richie (70) eine simple, übergroße, weiße Bluse mit einem schlichten schwarzen Rock trug. Alle drei Marktkennerinnen sollen als Jurorinnen in der neuen Show mitwirken. Dabei soll es wie bei "Project Runway" darum gehen, Kleidungsstücke von neuen aufstrebenden Designern zu bewerten.

Getty Images Heidi Klum bei Amazons "Making the Cut"-Podiumsdiskussion in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Naomi Campbell bei Amazons "Making the Cut"-Podiumsdiskussion in Pasadena im Januar 2020

Getty Images Nicole Richie bei Amazons "Making the Cut"-Podiumsdiskussion in Pasadena im Januar 2020

